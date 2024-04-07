ملك زاهر تكشف أسراراً جديدة عن خطوبة شقيقتها ليلى زاهر: كنا خائفين في البداية

وفي التفاصيل، أشارت ملك زاهر إلى أن هشام جمال جلس مع والدها أكثر من 9 ساعات لإقناعه، وقالت: "كنا خائفين في البداية من إخبار والدي عن طلب هشام خطوبة ليلى، لأنه يخاف علينا والحمد لله معيشنا طول الوقت في حنية كبيرة، ونحن بالنسبة له حياته كلها، هو يقول دائماً ليه اسيبكم لحد يبهدلكم".

وأضافت: "عندما جاء هشام شال من على قلبنا كل هذا، وجلس مع والدي تسع ساعات ليحاول أن يقنعه، وأبي رأى أن ليلى ستكون في أمان وأن هشام رجل يؤتمن عليها معه".

أما عن المواصفات التي تتمنى تواجدها بشريك حياتها، فعلقت ملك زاهر: "أنا عن نفسي لن أرتبط بأحد إلا أن يكون مثل والدي في الحنية، وأرى أن أبي لن يأتي رجل مثله".