إحالة هدى حسين وأبطال "زوجة واحدة لا تكفي" إلى القضاء وقرار حاسم بحقهم

وفي التفاصيل، قررت وقف عرض مسرحية "في زين الزمان"، التي كانت ستعرض في أول أيام عيد الفطرالمبارك، بسبب مشاركتهم فيها.

والمسرحية من بطولة هدى حسين، فاطمة الصفي، ليلى عبدالله، وهم أبطال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي".

وقال الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف بوزارة الإعلام الكويتية لافي السبيعي، إنه تم وقف كل من شارك في أي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي عن أي أعمال فنية يتم تصويرها داخل الكويت أو أعمال مسرحية تعرض داخلها.

ولفت السبيعي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "كونا" على حرص وزارة الإعلام على تطبيق القوانين والنظم واللوائح على الجميع دون تمييز، لافتاً إلى أن دور الوزارة هو الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي، وإبراز صورته الحقيقية، وتمسكه بالقيم والأخلاق التي جبل عليها أهل الكويت منذ القدم.