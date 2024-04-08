أحمد العوضي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبد العزيز: الحب الوحيد والحقيقي

وفي التفاصيل، قال أحمد العوضي في برنامج "ع المسرح" إنه عاش مع ياسمين العديد من المواقف والمراحل اللافتة، ولن تأتي امرأة بعدها سيحبها كما زوجته السابقة، مشيرًا إلى أنه لم يعش هذه الحالة قبل ارتباطهما.

وأوضح أن وفاة والدته عظّم من أهمية وجود المرأة في حياته، معلقا: المرأة مهمة جدًا في حياة الرجل، ولا يستطيع العيش دونها؛ لأنها النصف الآخر.

وأضاف الفنان المصري: " لو في أم كان ممكن تعوضني عن غياب الست، لكن مفيش راجل بيعيش لوحده، ربنا لما خلق سيدنا آدم خلق معاه حواء.. اللي يفتكر إن الست مش مهمة في حياة الراجل دماغه تعبانة".

وتساءل أحمد العوضي "مين قال إن حب الراجل للست ضعف؟ أنت ممكن تبقى ضعيف قدام اللي بتحبها من حبك ليها، أنا ممكن أحسسها بحبي ليها برجولة.