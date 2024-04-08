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امل عرفة غاضبة: ما يحدث ليس عفويا
امل عرفة غاضبة: ما يحدث ليس عفويا
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امل عرفة غاضبة: ما يحدث ليس عفويا

فن

2024-04-08 | 07:02
امل عرفة غاضبة: ما يحدث ليس عفويا
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Aljadeed
امل عرفة غاضبة: ما يحدث ليس عفويا

عبرت الممثلة السورية أمل عرفة ، عن استيائها من ما وصفته بـ "التفاهة" التي كثرت في هذا العصر، خلال منشور كتبته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت امل: "في عصر التفاهة الرائع الذي نعيشه، علينا جميعاً أن نتحلى بالتفاهة بدلاً من العمق، علينا جميعاً أن نُطبَعَ بالسطحية بدلاً من العمق، علينا جميعاً أن نستهدف نجاحاتٍ مفرقعة عوضاً عن رسائل تعودنا أن نحملها على أكتافنا ونتوج بها مشاريعنا !!، ما يحدث ليس عفوياً … علينا أن نعي ذلك! لايهم أن تبقى التفاهة هي المسيطرة( وأعتقد أنها ستدوم ول مليون سبب)الذي يهم فعلاً ألا يعجز العقل والابداع والجمال عن إيجاد ضوء ما …..سيكون".

 

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