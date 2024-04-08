ليلى عبد اللطيف تعايد ابنتها بطريقة مؤثرة وجمالها يلفت الانظار

أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز حالة من الجدل لدى الجمهور، بعد مشاركتها على حسابها عبر انستغرام أغنية "كدابين" للنجمة شيرين عبد الوهاب ليلة أمس، والتي اعتبرها جمهورها رسالة إلى طليقها الفنان أحمد العوضي.