نايا ابنة كارين رزق الله و فادي شربل بظهور لافت .. اصبحت شابة جميلة

ولفتت نايا الأنظار بجمالها اذ بدت نسخة عن والدها الممثل فادي شربل.
وتفاعل الجمهور مع الصورة مشيرين الى اعجابهم بـ نايا التي كبرت لتصبح شابة جميلة.
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A post shared by Carine Rizcallah (@carinerizcallah)
A post shared by Carine Rizcallah (@carinerizcallah)
تستمر قضية اختطاف الإعلامية العراقية داليا نعيم ، المعروفة بـ باربي العراق بتصدر حديث الجمهور لا سيما مع ظهور معلومات جديدة عن الموضوع.
لفتت زوجة الممثل اللبناني نيكولا معوض الأنظار في أحدث ظهور معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي
أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز حالة من الجدل لدى الجمهور، بعد مشاركتها على حسابها عبر انستغرام أغنية "كدابين" للنجمة شيرين عبد الوهاب ليلة أمس، والتي اعتبرها جمهورها رسالة إلى طليقها الفنان أحمد العوضي.