انابيلا هلال و نادر صعب يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما ايلي وفخامة منزلهما تتصدر

وشاركت أنابيلا مع متابعيها عبر انستغرام فيديووثقت من خلاله الاحتفال ظهر ايلي مع رفاقه وهم يلعبون ويحتفلون داخل منزل صعب الفخم.
جدير بالذكر ان انابيلا متزوجة من صعب منذ عام 2009 ولديهما 4 أولاد هم ماييفا ونادر جونيور وجولا رفقا وايلي.
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