أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد تصريحات أحمد العوضي الأخيرة

وجاءت مشاركة ياسمين عبد العزيز لأغنية شيرين بعد تصريحات أدلى بها العوضي في لقاء تلفزيوني، قال فيها إن طليـقته هي الحب الحقيقي والوحيد في حياته.

وجاء في المقـطع الذي نشرته ياسمين: "كل ما أنسـالك كلامك برجع افتكره.. في الزمان ده الكدابين اتمـكنوا وكتروا، في الزمان ده الكدابين ما بقوش بيبتكروا، آه خلاص مبقاش وجودك جمبي له معنى ..، حبي ليك كان حلم عمري واتقلب لعنة.