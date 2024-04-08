زوجة نيكولا في أحدث ظهو ر لها.. شاهدوا كيف بدت

وفي التفاصيل، نشر نيكولا صورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الخاص عبر تطبيق انستغرام.
وبدا معوض وهو يلتقط سيلفي برفقة زوجته الأوكرانية مادلين.
يُذكر ان نيكولا تزوج من مادلين عام 2021 ورزقا بطفلة تدعى "سيان".
تستمر قضية اختطاف الإعلامية العراقية داليا نعيم ، المعروفة بـ باربي العراق بتصدر حديث الجمهور لا سيما مع ظهور معلومات جديدة عن الموضوع.
أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز حالة من الجدل لدى الجمهور، بعد مشاركتها على حسابها عبر انستغرام أغنية "كدابين" للنجمة شيرين عبد الوهاب ليلة أمس، والتي اعتبرها جمهورها رسالة إلى طليقها الفنان أحمد العوضي.
احتفلت مقدمة البرامج اللبنانية انابيلا هلال وزوجها طبيب التجميل نادر صعببعيد ميلاد ابنهما "ايلي" السابع.