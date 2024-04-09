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زوجة باسم مغنية تلفت الانظار بجمالها في احدث ظهور
زوجة باسم مغنية تلفت الانظار بجمالها في احدث ظهور
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زوجة باسم مغنية تلفت الانظار بجمالها في احدث ظهور

فن

2024-04-09 | 05:37
زوجة باسم مغنية تلفت الانظار بجمالها في احدث ظهور
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Aljadeed
زوجة باسم مغنية تلفت الانظار بجمالها في احدث ظهور

شارك الممثل اللبناني باسم مغنية ​صورة عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام جمعت بزوجته شيرين منسى.

ولفتت شيرين الجمهور بإطلالتها اذ ظهرت بدون ماكياج، الامر الذي دفع الجمهور الى التعليق و تشجيل اعجابهم بجمالها وملامحها الطبيعية.

 

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