زوجة باسم مغنية تلفت الانظار بجمالها في احدث ظهور

ولفتت شيرين الجمهور بإطلالتها اذ ظهرت بدون ماكياج، الامر الذي دفع الجمهور الى التعليق و تشجيل اعجابهم بجمالها وملامحها الطبيعية.
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A post shared by Bassem Moughnieh باسم مغنية (@bassemmoughnieh)
A post shared by Bassem Moughnieh باسم مغنية (@bassemmoughnieh)
تحل النجمة الذهبية نوال الزغبي ضيفة مع الاعلامي نيشان في حلقة خاصة على قناة الجديد تزامنا مع عيد الفطر السعيد لنسلط الضوء على اكثر من 30 عاما من التألق والنجاح بمسيرتها الفنية.
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