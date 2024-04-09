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اليسا ومايا دياب تعلقان على مقتل باسكال سليمان: فلوا يا مجرمين
اليسا ومايا دياب تعلقان على مقتل باسكال سليمان: فلوا يا مجرمين
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اليسا ومايا دياب تعلقان على مقتل باسكال سليمان: فلوا يا مجرمين

فن

2024-04-09 | 06:17
اليسا ومايا دياب تعلقان على مقتل باسكال سليمان: فلوا يا مجرمين
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Aljadeed
اليسا ومايا دياب تعلقان على مقتل باسكال سليمان: فلوا يا مجرمين

ضجت مواقع التواصل وعناوين الاخبار امس، بمقتل منسق حزب القوات اللبنانية في منطقة جبيل باسكال سليمان، بعد ان تم خطفه ونُقلت جثته الى سوريا.

وفي تفاصيل ما حدث، اصدر الجيش اللبناني بيانا جاء فيه: "متابعة لموضوع المخطوف باسكال سليمان، تمكنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف، وتبين خلال التحقيق معهم أن المخطوف قُتل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا".
وفور انتشار الخبر، تصدر اسم باسكال سليمان التغريدات على منصة "اكس"، وتفاعل معه عدد كبير من النجوم والفنانين والشخصيات الإعلامية، كان ابرزهم الفنانة اللبنانية اليسا التي كتبت في تغريدة: "ما بعرف قدي اللبناني بعد عندو قدرة يتحمل كل هل العذاب، والله كتير هل القد!! كل يوم جرايم قتل مسنين وشباب وسرقة، واليوم كملت بقتل باسكال سليمان.. الله يصبر عيلتو واهلو ويصبرنا عا الظلم اللي عم يتعرضلو شعبنا وشبابنا عا أرضنا!! الله يرحمك يا باسكال سليمان".
بدورها الفنانة اللبنانية مايا دياب عبرت عن غضبها مما حصلت، اذ كتبت تغريدة قاسية قالت فيها: "اذا بس بدنا نعدّد كمية الجرائم المرتكبة بحق اللبنانيين يومياً، من سرقة وقتل وسلب وترعيب، بدنا عدّاد"، مضيفة: "الى متى رح نضل ساكتين على الاعتداء علينا بشتى الطرق يومياً.. فلّوا يا مجرمين.. اليوم المغدور باسكال سليمان حرقلي قلبي وقلوبنا كلنا.. الله يرحمك ويصبر عيلتك المفجوعة".
وختمت مايا دياب كلامها بالقول: "كيف رح نواجه.. وشو يعني نمنع تجوّلن غداً.. هل هذا يكفي؟؟؟ بدنا قرار وقرار كبير مش عم بعرف شو عم بكتب ولا عم بعرف شو قول خلص الحكي".

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