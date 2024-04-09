بين الذكاء الاصطناعي والواقع .. نوال الزغبي في أضخم حلقة ليلة عيد الفطر على الجديد

تحل النجمة الذهبية نوال الزغبي ضيفة مع الاعلامي نيشان في حلقة خاصة على قناة الجديد تزامنا مع عيد الفطر السعيد لنسلط الضوء على اكثر من 30 عاما من التألق والنجاح بمسيرتها الفنية.

