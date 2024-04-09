بين الذكاء الاصطناعي والواقع .. نوال الزغبي في أضخم حلقة ليلة عيد الفطر على الجديد
تحل النجمة الذهبية نوال الزغبي ضيفة مع الاعلامي نيشان في حلقة خاصة على قناة الجديد تزامنا مع عيد الفطر السعيد لنسلط الضوء على اكثر من 30 عاما من التألق والنجاح بمسيرتها الفنية.
حلقة استثنائية لنجمة استثنائية، ولأول مرة في العالم العربي يتم التصوير باستخدام تقنية الـ immersive video، وهي تكنولوجيا فيديو حديثة تخلق فيديو بتصوير بانورامي يتم تصويرها في وقت واحد بكل الاتجاهات ويتضمن تأثيرات بصرية والذكاء الاصطناعي.
لتكون قناة الجديد سباقة في استخدام هذه التقنية لتقديم عدد ضخم من لوحات فنية مميزة وفخمة توثق اجمل اعمال نوال الزغبي التي احبها الجمهور ورددها لسنوات.
تابعوا الحلقة مساء غد الاربعاء 10 نيسان على قناة الجديد.