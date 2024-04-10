وفاة شقيق باسكال مشعلاني وهي تنعاه بكلمات مبكية

View this post on Instagram
A post shared by PascalMachalani باسكال مشعلاني (@pascalab)
A post shared by PascalMachalani باسكال مشعلاني (@pascalab)
حل سلطان الطرب جورج وسوف، ضيفا في برنامج "بيج تايم"، الذي يقدمه كل من الإعلامي المصري عمرو أديب والفنانة السورية أصالة نصري، حيث كشف وسوف في الحلقة عن الكثير من الأمور المتعلقة بحالته الصحية، وطبيعة حياته بعد وفاة ابنه وديع وغير ذلك.
تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر، والذي يصادف اليوم الأربعاء، كشف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله وعقيلته الأميرة رجوة عن "بشرى سارة للأردنيين"، إذ أعلن الديوان الملكي الأردني، أن الأمير وعقيلته ينتظران مولودهما الأول، صيف العام الحالي.
تحل النجمة الذهبية نوال الزغبي ضيفة مع الاعلامي نيشان في حلقة خاصة على قناة الجديد تزامنا مع عيد الفطر السعيد لنسلط الضوء على اكثر من 30 عاما من التألق والنجاح بمسيرتها الفنية.