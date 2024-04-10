وفاة شقيق باسكال مشعلاني وهي تنعاه بكلمات مبكية

فُجعت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، بوفاة شقيقها ايلي مشعلاني، عن عمر ناهز الـ 60 عامًا بعد تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة، أُدخل على اثرها الى المستشفى، الا انه ما لبث ان فارق الحياة.

