الأميران الحسين ورجوة ينتظران طفلهما الأول.. هذا ما تم كشفه
تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر، والذي يصادف اليوم الأربعاء، كشف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله وعقيلته الأميرة رجوة عن "بشرى سارة للأردنيين"، إذ أعلن الديوان الملكي الأردني، أن الأمير وعقيلته ينتظران مولودهما الأول، صيف العام الحالي.
ونشر الديوان بيانًا، قال فيه "إن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، ينتظران مولودهما الأول، في صيف العام الحالي. والديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، بهذه المناسبة، ليتمنى لصاحبي السمو الملكي الذرية الصالحة المعافاة الطيبة".