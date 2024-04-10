جورج وسوف يتحدث عن رحيل ابنه وديع: انكسر ظهري

وفي التفاصيل، قال وسوف إنه يعيش وحيدًا في منزله بالعاصمة اللبنانية بيروت، لأنه وجد في هذه الأجواء الراحة النفسية، لكنه يلتقي بعائلته ومحبيه وأصدقائه بين الحين والآخر، مضيفا: "أشعر بالراحة والهدوء عندما أكون وحيدًا، وأتابع ما أريده على شاشة التلفاز، وأفكر برواق وتأمل دون إزعاج".هذا وتطرق جورج وسوف في الحلقة الى وفاة ابنه وديع العام الماضي، واصفًا رحيله بالاختبار الصعب، وقال: "انكسر ظهري بوفاة ابني وديع، ولكن الله منحني القوة والصبر، رغم قسوة الحدث".واستذكر ابنه وديع بالقول: "هو صاحبي وأخي ووالدي وابني وكل شيء في حياتي، كان يعيش في قطر لكنه كان يأتي إلى بيروت لرؤيتي بين الحين والآخر، وعلاقتنا قوية وخاصة، وكان يقول لي إنه يكون سعيدًا عندما يشيد الجمهور به، لكنه أيضًا كان يغضب عندما يراني غاضبًا، ويضحك عندما يراني أضحك، لكن الحمد لله هو في مكان أفضل".