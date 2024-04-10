نوال الزغبي: 10 سنين من حياتي ضاعوا وحسّيت بالفشل

حلّت النجمة الذهبية نوال الزغبي ضيفة الإعلامي نيشان في أضخم حلقة فنية خاصة بعيد الفطر على الجديد.



وفي الحلقة، تحدثت نوال عن تفاصيل حياتها وبداية مسيرتها بالفن، لتمر على ابرز المحطات التي عاشتها، في حلقة مميزة استرجعت من خلالها اجمل اغنياتها وقدمتها مباشرة على المسرح.

هذا وكشفت نوال الزغبي لـ نيشان ان هناك 10 سنوات ضاعت من حياتها وشعرت بالفشل من الناحية الشخصية، بعد طلاقها ومشاكلها من اجل حضانة أولادها وغيرها من التفاصيل الصعبة التي مرت بها.

اليكم التفاصيل في الفيديو المرفق.