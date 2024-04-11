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اول ظهور لـ سيرين عبد النور بعد وفاة والدتها .. ظهرت متعبة وهذا ما قالته
اول ظهور لـ سيرين عبد النور بعد وفاة والدتها .. ظهرت متعبة وهذا ما قالته
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اول ظهور لـ سيرين عبد النور بعد وفاة والدتها .. ظهرت متعبة وهذا ما قالته

فن

2024-04-11 | 04:22
اول ظهور لـ سيرين عبد النور بعد وفاة والدتها .. ظهرت متعبة وهذا ما قالته
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Aljadeed
اول ظهور لـ سيرين عبد النور بعد وفاة والدتها .. ظهرت متعبة وهذا ما قالته

ظهرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لأول مرة بعد وفاة والدتها من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص عبر تطبيق انستغرام.

وعايدت سيرين المتابعين بعيد الفطر، كاتبة في تعليق على الصورة: "عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. اتمنى لكم عيداً يجلب الفرح والسلام لقلوبكم".

يذكر ان هذه الإطلالة تعتبر الأولى لسيرين وذلك بعد وفاة والدتها منذ نحو أسبوعين.

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