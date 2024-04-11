اول ظهور لـ سيرين عبد النور بعد وفاة والدتها .. ظهرت متعبة وهذا ما قالته

وعايدت سيرين المتابعين بعيد الفطر، كاتبة في تعليق على الصورة: "عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. اتمنى لكم عيداً يجلب الفرح والسلام لقلوبكم".





يذكر ان هذه الإطلالة تعتبر الأولى لسيرين وذلك بعد وفاة والدتها منذ نحو أسبوعين.