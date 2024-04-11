كريستيانو رونالدو يحتفل بـ عيد الفطر بالزي السعودي

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A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)
A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)
تحدث الممثل السوري باسل خياط عن حياته الشخصية وعلاقته بزوجته ناهد زيدان، راويا ن تفاصيل عن بداية العلاقة بينهما وتطورها.
عادت الازمة بين الممثلتين اللبنانيتين سيرين عبد النور وماغي بو غصن بسبب مسلسل "للموت" الى الواجهة من جديد، بعدما خرجت ماغي في الساعات القليلة الماضية عن صمتها في اول رد علني لها على ما حصل، لتكشف الكثير من الأمور حول هذا الموضوع.
نشر احد معجبي الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مجموعة صور على حسابه الخاص عبر منصة "اكس"، تظهر الوشم الذي رسمه على يده ويظهر اسم الفنانة ميريام فارس باللغة الإنكليزية.