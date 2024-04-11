كريستيانو رونالدو يحتفل بـ عيد الفطر بالزي السعودي

وشارك قائد نادي النصر السعودي متابعيه على حسابه عبر "إنستغرام"، صورة له بإطلالة سعودية أنيقة، إذ ارتدى ثوبًا سعوديًّا باللون الأبيض، وعلق بالقول: "عيد مبارك، أتمنى لكم جميعًا الفرح والسلام والسعادة في هذا اليوم المميز".وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على احترام رونالدو ثقافة الشعب الخليجي من خلال ارتدائه للزي التقليدي، حيث لاقت الصورة تفاعلا كبيرا من المتابعين.