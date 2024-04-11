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باسل خياط يكشف تفاصيل عن زواجه: لست رومانسيا وهذه &quot;البوسة&quot; تستفزني
باسل خياط يكشف تفاصيل عن زواجه: لست رومانسيا وهذه "البوسة" تستفزني
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باسل خياط يكشف تفاصيل عن زواجه: لست رومانسيا وهذه "البوسة" تستفزني

فن

2024-04-11 | 08:04
باسل خياط يكشف تفاصيل عن زواجه: لست رومانسيا وهذه "البوسة" تستفزني
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Aljadeed
باسل خياط يكشف تفاصيل عن زواجه: لست رومانسيا وهذه "البوسة" تستفزني

تحدث الممثل السوري باسل خياط عن حياته الشخصية وعلاقته بزوجته ناهد زيدان، راويا ن تفاصيل عن بداية العلاقة بينهما وتطورها.

 وكشف باسل، خلال مشاركته في برنامج "بيج تايم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة نصري، أن البداية كانت صعبة على زوجته بسبب اهتمام الفتيات به، مشيراً إلى أنه ليس لديه جاذبية خارقة، لكنه يتمتع ببعض الجاذبية المرهفة، ولا يعرف سبب جاذبيته للفتيات، مُضيفاً أن هذا الأمر كان مُرهقاً لزوجته في البداية، لكنها تعاودت على ذلك.

وأكد خياط أنه وقع في غرام زوجته منذ لحظة لقائهما الأول، رغم أنه لم يكن يفكر في الزواج آنذاك، ولكنه بمجرد رؤيتها أدرك أنها ستكون زوجته، وهو ما تحقق فيما بعد.

وأوضح أنه لا يميل نحو الجانب الرومانسي مع زوجته، ولا يفضل الرومانسية بشكل عام، حيث يُفضل البقاء في إطار المحادثات المنطقية بدلاً من العاطفية، معبراً عن حبه للشعر وتفضيله للاستمتاع بجمالياته في تفاصيله.

وعن بعض المجاملات التي يستفزها، ذكر أنها غالباً لا تأتي بسبب معين، ومنها "بوسة الرش" التي لا يفهم غرضها.

 

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