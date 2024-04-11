ورد الخال تعايد زوجها باسم رزق بعيد ميلاده وصورة رومانسية تجمعهما

وظهرت ورد في الصورة مع زوجها، وعلقت عليها بالقول: "زوجي لا يحب الاحتفال بعيد ميلاده لأنه يحتفل بالحياة".
وفور نشر الصورة، انهالت تعليقات المُتابعين الذين تمنوا عيدا سعيدا لباسم وحياة مليئة بالحب للزوجين.
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A post shared by Ward El Khal 🌹⭐️🎭♍️ (@wardelkhaldrama)
A post shared by Ward El Khal 🌹⭐️🎭♍️ (@wardelkhaldrama)
في أول تعليق له بعد إعلان الديوان الملكي الهاشمي خبر حمل زوجته الأميرة رجوة الحسين بطفلهما الأول، أعرب الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عن سعادته، سائلًا الله أن يتم عليهما بالخير والبركة.
أثارت النجمة العالمية ريهانا غضب متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها في غلاف العدد الأخير من مجلة "Interview"، حيث ارتدت ملابس تشبه زي الراهبة انما بشكل مثير.
عاد الأمير ويليام إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمرة الأولى منذ مشاركة زوجته الاميرة كيت ميدلتون تشخيص إصابتها في 22 آذار الماضي.