ريهانا متهمة بالإساءة للمسيحيين بعد ظهورها بإطلالة راهبة

وظهرت ريهانا في الصور وهي ترتدي قميص ديور مفتوح الأزرار يكشف صدرها بشكل جريء، وعلى وجهها مرسوم وشم لصليب صغير، مع ارتداء غطاء الرأس المعتاد للراهبات وأحمر الشفاه بلون قوي.

هذه الصور تسببت باتهام الجمهور لـ ريهانا بعدم احترام المسيحيين والكاثوليك، حيث وصف البعض الصور بأنها "مهينة".