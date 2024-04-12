شام الذهبي ابنة أصالة تُفاجئ الجمهور في أحدث ظهور لها.. ما علاقة والدتها ؟

في أول تعليق له بعد إعلان الديوان الملكي الهاشمي خبر حمل زوجته الأميرة رجوة الحسين بطفلهما الأول، أعرب الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عن سعادته، سائلًا الله أن يتم عليهما بالخير والبركة.

