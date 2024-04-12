شام الذهبي ابنة أصالة تُفاجئ الجمهور في أحدث ظهور لها.. ما علاقة والدتها ؟

وفي التفاصيل، شاركت شام مقطع فيديو على حسابها عبر انستغرام، حيث رقصت على أنغام أغنية "الورد البلدي" لوالدتها.
وعلّقت على المنشور بعبارة تعبيرية تقول: "بالعربي اللي ماشفش العربي يبقى لا عاش ولا شاف".
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A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)
A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)
في أول تعليق له بعد إعلان الديوان الملكي الهاشمي خبر حمل زوجته الأميرة رجوة الحسين بطفلهما الأول، أعرب الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عن سعادته، سائلًا الله أن يتم عليهما بالخير والبركة.
أثارت النجمة العالمية ريهانا غضب متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها في غلاف العدد الأخير من مجلة "Interview"، حيث ارتدت ملابس تشبه زي الراهبة انما بشكل مثير.