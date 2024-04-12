ظهور نادر لـ والد رابعة الزيات والجمهور يتفاعل.. هذا ما قالته عن عمره

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للاعلامية ومقدمة البرامج اللبنانية رابعة الزيات مع والدها وبجانبهما قالب الحلوى.

وفي التفاصيل، احتلفت رابعة الزيّات بعيد ميلاد والدها الـ90، ونشرت صورة تجمعها بوالدها، على حسابها الرسمي عبر منصة انستغرام، وعلّقت عليها قائلة: "العمر كلّو بابا الله يخليك فوق راسنا٩٠ سنة".

وتفاعل جمهور الاعلامية رابعة الزيات مع الصورة، وانهالت التعليقات من قبل المتابعين ورسائل التهنئة على الشكل التالي: " حلو متلك الله يخليلك ياه" والبعض الآخر تمنى له الصحة وقال: " العمر كله يارب بالهنا والسرور والصحه والعافيه".