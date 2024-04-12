ظهور نادر لـ والد رابعة الزيات والجمهور يتفاعل.. هذا ما قالته عن عمره

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للاعلامية ومقدمة البرامج اللبنانية رابعة الزيات مع والدها وبجانبهما قالب الحلوى.
وفي التفاصيل، احتلفت رابعة الزيّات بعيد ميلاد والدها الـ90، ونشرت صورة تجمعها بوالدها، على حسابها الرسمي عبر منصة انستغرام، وعلّقت عليها قائلة: "العمر كلّو بابا الله يخليك فوق راسنا٩٠ سنة".
وتفاعل جمهور الاعلامية رابعة الزيات مع الصورة، وانهالت التعليقات من قبل المتابعين ورسائل التهنئة على الشكل التالي: " حلو متلك الله يخليلك ياه" والبعض الآخر تمنى له الصحة وقال: " العمر كله يارب بالهنا والسرور والصحه والعافيه".
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A post shared by رابعة الزيات - Rabia Zayyat (@rabiaazayyatofficial)
A post shared by رابعة الزيات - Rabia Zayyat (@rabiaazayyatofficial)
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر عودة الفنان السوري باسم ياخور لزوجته الكاتبة السورية رنا حريري.
يعود برنامج "يا فيل يا ريل" بالموسم الجديد في حلقته الاولى الليلة، حيث تحل الممثلة السورية جيني اسبر ضيفة مع مقدم البرامج طوني خليفة، عند الساعة 9:30 مساءً على قناة الجديد.
تعرضت الممثلة السورية ديما بياعة، لموقف محرج خلال بث مباشر على منصة "تيك توك"، بعد ان انضمت إلى ثلاث شخصيات أخرى، وهم: بطران، والممثلة السورية هدى الشعراوي، ومشهورة التيك توك رشروش، لمواجهة تحديات خاصة بالمنصة.