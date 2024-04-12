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ديما بياعة تتعرض لموقف محرج خلال بث مباشر على &quot;تيك توك&quot;
ديما بياعة تتعرض لموقف محرج خلال بث مباشر على "تيك توك"
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ديما بياعة تتعرض لموقف محرج خلال بث مباشر على "تيك توك"

فن

2024-04-12 | 08:34
ديما بياعة تتعرض لموقف محرج خلال بث مباشر على "تيك توك"
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Aljadeed
ديما بياعة تتعرض لموقف محرج خلال بث مباشر على "تيك توك"

تعرضت الممثلة السورية ديما بياعة، لموقف محرج خلال بث مباشر على منصة "تيك توك"، بعد ان انضمت إلى ثلاث شخصيات أخرى، وهم: بطران، والممثلة السورية هدى الشعراوي، ومشهورة التيك توك رشروش، لمواجهة تحديات خاصة بالمنصة.

وفي التفاصيل، سُئلت ديما بياعة من قبل بطران عما إذا كانت قد شاركت في مسلسل "باب الحارة"، لتجيب أنه عُرض عليها لكنها لم توافق على المشاركة، حينها سخر منها بطران مُشيرًا إلى أن العمل لم يُعرض بالأساس على ديما.
بدورها، لم تتأخر ديما بياعة بالرد على ما قاله بطران، اذ واجهته قائلة: "والله لو تعرف مين أنا يا بطران بتعرف إني مني من هالنوع".
من جهته، أكمل بطران سخريته من ديا بياعة، حيث اعتبر انها لا تمتلك أي ميزة خاصة في البث المباشر لـ"تيك توك" وهي كأي شخص آخر، لترد ديما بالقول: "لا آسفة، كلنا خير وبركة، بس أنا بحكي كممثلة، أنا في التيك توك كديما.. الشخصية الحقيقية".
من هنا، تساءل بطران عن قيمة أجر ديما بياعة في المسلسلات، لتكشف هي أنه يصل إلى 200 ألف دولار، لكنه أيضاً كذبها قائلاً: 200 ألف وقاعدة بتيك توك؟، فواجهته بالإشارة الى انها دخلت عالم "تيك توك" من أسبوع فقط للتفاعل مع متابعيها ومعجبيها، وقامت بمغادرة البث المباشر بعد أن تجاوز بطران حدوده.

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