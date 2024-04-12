أخبار عن عودة باسم ياخور لـ رنا الحريري.. هذا ما تم كشفه

وفي التفاصيل اعلنت صفحة شربيليتا المهتمة باخبار النجوم والمشاهير عن عودة المياه لمجاريها بين باسم ياخور وزوجته رنا حريري وذلك بعد انفصال استمر لمدة عام.

وجاء في نص الخبر ان باسم ياخور قاتل بشدة للعودة الى رنا حريري والتي بدورها تحاملت على الكثير من الامور والتي كانت السببب المباشر لقرار تركها المنزل الزوجي.

وقد اتفق الثنائي على ان تبقى حياتهما الزوجية بعيدا عن الاعلام.