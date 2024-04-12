أخبار عن عودة باسم ياخور لـ رنا الحريري.. هذا ما تم كشفه

وفي التفاصيل اعلنت صفحة شربيليتا المهتمة باخبار النجوم والمشاهير عن عودة المياه لمجاريها بين باسم ياخور وزوجته رنا حريري وذلك بعد انفصال استمر لمدة عام.
وقد اتفق الثنائي على ان تبقى حياتهما الزوجية بعيدا عن الاعلام.
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A post shared by Charbelitta (@charbelitta_ofcl)
A post shared by Charbelitta (@charbelitta_ofcl)
يعود برنامج "يا فيل يا ريل" بالموسم الجديد في حلقته الاولى الليلة، حيث تحل الممثلة السورية جيني اسبر ضيفة مع مقدم البرامج طوني خليفة، عند الساعة 9:30 مساءً على قناة الجديد.
تعرضت الممثلة السورية ديما بياعة، لموقف محرج خلال بث مباشر على منصة "تيك توك"، بعد ان انضمت إلى ثلاث شخصيات أخرى، وهم: بطران، والممثلة السورية هدى الشعراوي، ومشهورة التيك توك رشروش، لمواجهة تحديات خاصة بالمنصة.
في تطور جديد في حياة باريس هيلتون العائلية، أعربت النجمة الأميركية عن رغبتها في حماية خصوصية ابنتها حديثة الولادة، "لندن"، من أعين العامة.