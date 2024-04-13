حفيدة هيفاء وهبي تلفت الانظار بجمالها .. كبرت واصبحت شبه جدتها تماما

ووثقت زينب في الصور تواجدها في لبنان، حيث تحتفل بعيد الفطر مع ابنتيها رهف ودانييلا.

وظهرت زينب وابنتيها بملابس من ماركة عالمية، وكانت الألوان متناسقة بشكل ملفت للنظر.

كما لاحظ المتابعون أن رهف ودانييلا كبرتا بشكل مبكر وأصبحتا شبيهتين بجدتهما هيفاء.