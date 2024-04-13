وفاة مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي

يذكر ان كافالي كان قد أسس علامته التجارية في أوائل السبعينيات.
من جهته، أعرب سيرجو أتسولاري، الرئيس التنفيذي لروبرتو كافالي، في منشور على إنستجرام عن تعازي الشركة لعائلة السيد كافالي، مؤكدًا أن إرثه سيظل مصدر إلهام دائمًا.
ما زالت قضية مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"تتصدر الترند عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وزارة الإعلام الكويتية إيقاف كل من شارك في العمل بتهمة الإساءة للمجتمع الكويتي، ومنعهم من المشاركة في أي أعمال فنية أو مسرحية يتم تصويرها أو عرضها داخل الكويت.
شاركت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورًا عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص في تطبيق انستغرام.
توفيت الفنانة الكورية الجنوبية، بارك بورام، في سن الثلاثين بشكل مفاجئ، وفقًا لتأكيد وكالة الترفيه Xanadu Entertainment المعنية في كوريا.