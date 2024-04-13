وفاة مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي

يذكر ان كافالي كان قد أسس علامته التجارية في أوائل السبعينيات.

من جهته، أعرب سيرجو أتسولاري، الرئيس التنفيذي لروبرتو كافالي، في منشور على إنستجرام عن تعازي الشركة لعائلة السيد كافالي، مؤكدًا أن إرثه سيظل مصدر إلهام دائمًا.