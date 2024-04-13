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تطورات جديدة في قضية مسلسل زوجة واحدة لا تكفي.. ما هي العقوبات ؟
تطورات جديدة في قضية مسلسل زوجة واحدة لا تكفي.. ما هي العقوبات ؟
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تطورات جديدة في قضية مسلسل زوجة واحدة لا تكفي.. ما هي العقوبات ؟

فن

2024-04-13 | 04:45
تطورات جديدة في قضية مسلسل زوجة واحدة لا تكفي.. ما هي العقوبات ؟
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Aljadeed
تطورات جديدة في قضية مسلسل زوجة واحدة لا تكفي.. ما هي العقوبات ؟

ما زالت قضية مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"تتصدر الترند عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وزارة الإعلام الكويتية إيقاف كل من شارك في العمل بتهمة الإساءة للمجتمع الكويتي، ومنعهم من المشاركة في أي أعمال فنية أو مسرحية يتم تصويرها أو عرضها داخل الكويت.

وفي التفاصيل، تواصل موقع "فوشيا" مع المحامي الكويتي هاني حسين، الذي تقدم في منتصف شهر رمضان بدعوى للنيابة العامة يتهم فيها أسرة المسلسل بالإساءة للمجتمع الكويتي.

وقال حسين: "الدعوى لم تصل بعد للقضاء الكويتي، أي أنه يتم تداولها في النيابة العامة، وستقوم النيابة باستدعاء أبطال العمل فردا فردا لكي تستمع لهم، وبعد الانتهاء من الاستماع تتم إحالة الملف للقضاء الكويتي".

وبشأن العقوبات المنتظر اتخاذها ضد أبطال العمل، أوضح: "لا أحب أن نتجاوز الزمن، ولكن ربما يتم فرض غرامات مالية عليهم، وإيقافهم عن نشاطهم الفني داخل دولة الكويت لفترة زمنية".

 

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