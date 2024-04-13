تطورات جديدة في قضية مسلسل زوجة واحدة لا تكفي.. ما هي العقوبات ؟

وفي التفاصيل، تواصل موقع "فوشيا" مع المحامي الكويتي هاني حسين، الذي تقدم في منتصف شهر رمضان بدعوى للنيابة العامة يتهم فيها أسرة المسلسل بالإساءة للمجتمع الكويتي.

وقال حسين: "الدعوى لم تصل بعد للقضاء الكويتي، أي أنه يتم تداولها في النيابة العامة، وستقوم النيابة باستدعاء أبطال العمل فردا فردا لكي تستمع لهم، وبعد الانتهاء من الاستماع تتم إحالة الملف للقضاء الكويتي".

وبشأن العقوبات المنتظر اتخاذها ضد أبطال العمل، أوضح: "لا أحب أن نتجاوز الزمن، ولكن ربما يتم فرض غرامات مالية عليهم، وإيقافهم عن نشاطهم الفني داخل دولة الكويت لفترة زمنية".