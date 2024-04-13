باسكال مشعلاني تكشف عن اللحظات الأخيرة قبل وفاة شقيقها

وفي التفاصيل، كشـفت باسكال في حديـث خاص لـ"فوشيا"، عن اللحظات الأخيرة التي سبقت رحيله إثر نزيف حاد.

وقالت إن شقيقها الراحل لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية، لافتة إلى أنه أجرى فحوصات وتحاليل قبل نحو شهر ونصف الشهر، وكان يخضع لفحوصات دورية.

وتابعت الفنانة اللبنانية: " قبل يوم من وفاته أمضينا النهار معاً، وكان سـعيداً جداً، وقمنا بالغناء معاً. كان يعاني من "تلبك معوي"، وحاولت الاطمئنان على صحته بعد عودته إلى المنزل، لكنه بادرني بالقول "تعبتك كتير روحي ارتاحي".

وأضافت: "هذه المرة الأولى التي يتوجه إلي بهذه الكلمات". وأكّدت أن شقيقها كان حريصاً في الآونة الأخيرة على الاطمئنان على صحة كل الأشخاص الذين يعرفهم، مشيرة إلى أنه حاول توديع الجميع قبل وفاته.