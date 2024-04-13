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ياسمين رئيس تعترف: تقديم هذه شخصية حلم حياتي
ياسمين رئيس تعترف: تقديم هذه شخصية حلم حياتي
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ياسمين رئيس تعترف: تقديم هذه شخصية حلم حياتي

فن

2024-04-13 | 09:26
ياسمين رئيس تعترف: تقديم هذه شخصية حلم حياتي
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Aljadeed
ياسمين رئيس تعترف: تقديم هذه شخصية حلم حياتي

تحدثت الفنانة المصرية ياسمين رئيس عن تأجيل مسلسل ​"جودر" من موسم مسلسلات رمضان 2023، ليعرض في العام 2024، ووصفته بلعبة القدر؛ ليمنحها فرصة تحقيق حلم طفولتها بتقديم شخصية شهرزاد ​الأسطورية من وحي حكايات ألف ليلة وليلة.

وفي التفاصيل، قالت ياسمين رئيس إن الفنان ياسر جلال ، كان يقول لها إنها خُلقت لتقديم دور «شهرزاد»، وذلك خلال تعاونهما بمسلسل «جودر»، وأضافت خلال لقاء لفضائية "أبو ظبي": "كنت فاكرة إنهم بيقولوا كده عشان يجاملوني، لكن لما لقيت التعليقات من الجمهور العادي، دي أكتر حاجة بسطتني".

وأشارت إلى أن البنات الصغار يتأثرن بـشخصية شهرزاد رغم أنها شخصية خيالية؛ لأنها فتاة حلوة وقوية وصاحبة حكمة وحيلة وذكاء ودهاء.

 

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