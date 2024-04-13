ياسمين رئيس تعترف: تقديم هذه شخصية حلم حياتي

وفي التفاصيل، قالت ياسمين رئيس إن الفنان ياسر جلال ، كان يقول لها إنها خُلقت لتقديم دور «شهرزاد»، وذلك خلال تعاونهما بمسلسل «جودر»، وأضافت خلال لقاء لفضائية "أبو ظبي": "كنت فاكرة إنهم بيقولوا كده عشان يجاملوني، لكن لما لقيت التعليقات من الجمهور العادي، دي أكتر حاجة بسطتني".

وأشارت إلى أن البنات الصغار يتأثرن بـشخصية شهرزاد رغم أنها شخصية خيالية؛ لأنها فتاة حلوة وقوية وصاحبة حكمة وحيلة وذكاء ودهاء.