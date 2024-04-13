ديو "مافي ليل" يجمع ناصيف زيتون ورحمة رياض بعد غياب

وفي التفاصيل، نشر كل من ناصيف ورحمة الفيديو الترويجي على صفحتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسرعان ما تم اعلان الخبر تفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير.

وكشفت معلومات حصرية لـ "جديد" أن الأغنية من كلمات فادي مرجان، ألحان حسن عيسى وتوزيع عمر صباغ، و تم التصوير بين تركيا ولبنان مع المخرج ريشا سركيس.

والجدير بالذكر، أن الأغنية بطلب خاص من الفنان ناصيف زيتون، وبدورها لبت رحمة رياض الدعوة لتشاركه الديو الغنائي.