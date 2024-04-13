ديو "مافي ليل" يجمع ناصيف زيتون ورحمة رياض بعد غياب

وفي التفاصيل، نشر كل من ناصيف ورحمة الفيديو الترويجي على صفحتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسرعان ما تم اعلان الخبر تفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير.
وكشفت معلومات حصرية لـ "جديد" أن الأغنية من كلمات فادي مرجان، ألحان حسن عيسى وتوزيع عمر صباغ، و تم التصوير بين تركيا ولبنان مع المخرج ريشا سركيس.
والجدير بالذكر، أن الأغنية بطلب خاص من الفنان ناصيف زيتون، وبدورها لبت رحمة رياض الدعوة لتشاركه الديو الغنائي.
View this post on Instagram
A post shared by Rahma Riad | رحمة رياض (@rahmariadh)
A post shared by Rahma Riad | رحمة رياض (@rahmariadh)
حلت المخرجة السورية المصرية رشا شربتجي ضيفة على الحلقة الاولى من الموسم الخامس من برنامج كتاب الشهرة مع الاعلامي علي ياسين، في حوار تخطى التوقعات.
افتتحت المخرجة السورية المصرية رشا شربتجي برنامج كتاب الشهرة بموسمه الخامس مع الاعلامي علي ياسين، في حوار تخطى التوقعات.
تحدثت الفنانة المصرية ياسمين رئيس عن تأجيل مسلسل "جودر" من موسم مسلسلات رمضان 2023، ليعرض في العام 2024، ووصفته بلعبة القدر؛ ليمنحها فرصة تحقيق حلم طفولتها بتقديم شخصية شهرزاد الأسطورية من وحي حكايات ألف ليلة وليلة.