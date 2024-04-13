رشا شربتجي ومعلومات تكشف لأول مرة بعد نجاح ولاد بديعة .. تكلفة العمل الخيالية وعلاقتها بالنظام

تحدثت رشا عن طفولتها التي كانت فيها بعيدة عن والدها بحكم تواجدها مع والدتها بعد انفصالها عن زوجها المخرج هشام شربتجي، لتعود بعدها رشا إلى سوريا على عمر الـ 22 سنة، وتتحدث بعدها عن مرض والدها ووفاته الذي أثر على حياتها بشكل كبير.

صرحت رشا لأول مرة عن حرمانها من الأمومة ولجوئها إلى طفل الأنبوب، كما كشفت معلومات مفاجئة عن عملها قبل الإخراج وسبب انطلاقها من مصر وليس سوريا. كشفت رشا عن سر علاقتها المميزة بالممثلة سلافة معمار، لتطالب الممثلة كندة علوش بعودتها إلى سوريا وأن الدراما السورية بحاجتها

تتابعون الآن حلقة مميزة من كتاب الشهرة مع المخرج رشا شربتجي.