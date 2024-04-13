رشا شربتجي في أقوى رد على من هاجم لقائها بـ بشار الاسد وعن تكلفة ولاد بديعة: أكتر من مليونين دولار!

ردت رشا على الممثل ياسر العظمة وانتقاده للدراما السورية وتراجعها، كما ردت وبقوة على الكاتب سامر رضوان الذي هاجم لقائها هي ومجموعة من النجوم السوريين الرئيس بشار الاسد.

تحدثت رشا في سياق حوار جريء عن اللاجئين السوريين وعن اصطدامها مع الرقابة في سوريا، إلى جانب سقف الحريات في البلد. اختارت رشا الممثلة باميلا الكيك بطلة لـ ولاد بديعة بدلا من سلافة معمار، في حال كانت بحاجة لبطلة لبنانية، كما أكدت بان الفنان محمد رمضان هو "نمبر وان" في التمثيل.

كما اختارت الفنانة اليسا بدلا من أصالة نصري لحضور سحور ولاد بديعة، كما ردت على الانتقادات التي طالت الممثل محمود نصر وحقيقة الترويج للمثلية في مسلسل "ولاد بديعة".

الاعلامي علي ياسين وضع في آخر فقرة من الحلقة رشا شربتجي تحت الإختبار ليفاجئها بأسئلة محـ ـرجة، وهل بالفعل استوحت شخصية "سكر" في "ولاد بديعة" من شخصية ريم السواس؟

تتابعون الآن حلقة مميزة من كتاب الشهرة مع المخرج رشا شربتجي.