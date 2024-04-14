تجمع حاشد أمام منزل شاروخان في الهند.. اليكم السبب

وفي التفاصيل، شارك شاروخان فرحة العيد مع جمهوره، من خلال إطلالته من على شرفة منزله، حيث عبّر عن سعادته بوجودهم وتقديره لحبهم ودعمهم الدائم.
ووثق شاروخان بمقطع فيديو على حسابه الرسمي عبر انستغرام هذه اللحظات المُؤثّرة، حيث ظهر وهو يُحيّي جمهوره مردّداً عبارة "عيد مبارك".
وعبّر نجم بوليوود عن امتنانه لهم، لجعل هذا اليوم مميزاً بالنسبة له، متمنياً من الله أن يمنّ عليهم جميعاً بالحب والازدهار. وكتب مع الفيديو: شكراً على جعل يومي مميزا اليوم، أتمنى من الله أن يباركنا جميعاً بالحب والازدهار".
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A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk)
A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk)
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