يسرا تصل الى بيروت لتكريمها: تحية الى الشعب اللبناني المحب للحياة رغم كل التحديات

واستقبل يسرا في صالون الشرف في المطار، مدير مكتب وزير الإعلام زياد المكاريالعميد المتقاعد انطوان المكاري والقيمون على فعاليات المهرجان.

كما تحدثت الفنانة المصرية في صالون الشرف في المطار، الى الإعلاميين، مستهلة كلامها بالتحية الى الشعب اللبناني "المحب للحياة رغم كل التحديات".

واشارت يسرا إلى ان "الشعب اللبناني يدرس ورغم كل التعب فإنه صامد ويصنع الفرح".

وأملت ان "يعود الزمن الجميل الى لبنان عندما كانت اهم الأفلام تصور في ربوع لبنان الجميلة"، معتبرة ان "لبنان بلد الحريات وهو من أجمل بلاد العالم وشعبه محب للحياة".

من جهة اخرى، اعتبرت الفنانة المصرية ان "ما يحدث في غزة خارج الإنسـانية، ويجب أن يعمل الجميع دون استثناء لوقف الحرب".