سعد لمجرد يستذكر ملحم بركات خلال حفله في دبي والجمهور يتفاعل

وفي التفاصيل، قام لمجرد بتكريم ملحم بركات عبر أداء أغنية "العذاب يا حبيبي" من أرشيفه، وقد نالت هذه اللحظة تفاعلًا حارًا من الحضور. وعقب هذا العرض، قدّم لمجرد الشكر لوالديه، الفنان البشير عبدو والدته نزاهه الركراكي.

كما ادى سعد لمجرد أغنيته الشهيرة "انت معلم"، ليتبعها بمجموعة من أعماله المميزة مثل "أنا ماشي ساهل"، و"الجمال عدى الكلام"، و"انتي باغية واحدة"، و"انساي"، التي تفاعل معها الجمهور.