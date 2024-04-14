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سعد لمجرد يستذكر ملحم بركات خلال حفله في دبي والجمهور يتفاعل
سعد لمجرد يستذكر ملحم بركات خلال حفله في دبي والجمهور يتفاعل
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سعد لمجرد يستذكر ملحم بركات خلال حفله في دبي والجمهور يتفاعل

فن

2024-04-14 | 06:09
سعد لمجرد يستذكر ملحم بركات خلال حفله في دبي والجمهور يتفاعل
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Aljadeed
سعد لمجرد يستذكر ملحم بركات خلال حفله في دبي والجمهور يتفاعل

في إطار احتفالات عيد الفطر السعيد، أحيا الفنان المغربي سعد لمجرد حفلًا غنائيًّا على مسرح PLUMA في دبي فاستيفال سيتي، بحضور الفنان العالمي ريدوان، حيث استذكر لمجرد الموسيقار اللبناني الراحل ملحم بركات.

وفي التفاصيل، قام لمجرد بتكريم ملحم بركات عبر أداء أغنية "العذاب يا حبيبي" من أرشيفه، وقد نالت هذه اللحظة تفاعلًا حارًا من الحضور. وعقب هذا العرض، قدّم لمجرد الشكر لوالديه، الفنان البشير عبدو والدته نزاهه الركراكي.

كما ادى سعد لمجرد أغنيته الشهيرة "انت معلم"، ليتبعها بمجموعة من أعماله المميزة مثل "أنا ماشي ساهل"، و"الجمال عدى الكلام"، و"انتي باغية واحدة"، و"انساي"، التي تفاعل معها الجمهور.

 

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