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ماركة عالمية تعتذر من هيفاء وهبي بسبب ما حصل معها
ماركة عالمية تعتذر من هيفاء وهبي بسبب ما حصل معها
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ماركة عالمية تعتذر من هيفاء وهبي بسبب ما حصل معها

فن

2024-04-14 | 07:50
ماركة عالمية تعتذر من هيفاء وهبي بسبب ما حصل معها
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Aljadeed
ماركة عالمية تعتذر من هيفاء وهبي بسبب ما حصل معها

اعتذرت شركة الحقائب الشهيرة ​Hermès ""، للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي​ بطريقة مميزة، بعدما هاجمت الأخيرة أحد أفرع الشركة العالمية، في العاصمة الفرنسية، باريس.

وفي التفاصيل، أعربت هيفاء في منشور شاركته أخيرًا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، عن استيائها مما وصفته بـ"المعاملة السيئة وفظاظة الموظفين" بفرع "هيرمس" في باريس.

وبعد الجدل الذي أحدثته هيفاء بمنشورها، لاسيما أنها من عشاق Hermès، والانتقادات والتقييمات السلبية التي تلقاها الفرع، قرر الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية، مايكل كوست، الاعتذار من هيفاء ومصالحتها بمجموعة من الهدايا القيمة والورود الجميلة.

وشاركت هيفاء عبر انستغرم مقاطع فيديو للهدايا التي تلقتها، فنشرت فيديو لباقة من الورود، وكتبت: "من هيرمس، آخر دلع".

كما استعرضت حقيبة صغيرة تلقتها كهدية وعلَّقت: يجري تدليلي. وأضافت: راضوني وأنا قلبي أبيض.. رضيت".

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