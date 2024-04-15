شام الذهبي تنشر صورا جديدة لـ ابنتها "جيهان"

ونشرت شام صورتين تظهرها وهي تحمل طفلتها على متن قارب وسط البحر، وقررت إخفاء ملامحهما كالمعتاد، بينما أظهرت صورة ثالثة زوجها أحمد هلال.

وكان لافتا ان شام اعتمدت في هذه الصور إطلالة مشابهة تمامًا لإطلالة طفلتها، حيث ارتدت فستانًا أبيض مزركشًا بحبات الليمون الصفراء، وذا أكمام منفوخة قصيرة. وعلقت على الصور بالقول: "فتاتي ورجلي".