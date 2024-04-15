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يسرا تبكي خلال تكريمها في لبنان: بقالي كتير ما حسيت بهذا الشعور
يسرا تبكي خلال تكريمها في لبنان: بقالي كتير ما حسيت بهذا الشعور
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يسرا تبكي خلال تكريمها في لبنان: بقالي كتير ما حسيت بهذا الشعور

فن

2024-04-15 | 05:31
يسرا تبكي خلال تكريمها في لبنان: بقالي كتير ما حسيت بهذا الشعور
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Aljadeed
يسرا تبكي خلال تكريمها في لبنان: بقالي كتير ما حسيت بهذا الشعور

بكت الفنان المصرية يسرا خلال تكريمها في افتتاح "مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة"، الذي يُنظمه مجتمع بيروت السينمائي في دورته السابعة، حيث أبدت تأثرها وامتنانها خلال حديثها لموقع "فوشيا"، مُهديّة تكريمها لروح والدتها الراحلة.

وعبرت يسرا عن سعادتها البالغة جراء الدعوة التي وصفتها بأنها "فوق التوقعات"، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى وجود جميع زميلاتها بجانبها في هذه المناسبة المهمة. وقالت: "التكريم فاق جميع توقعاتي، وصدقاً كنت سأندم لو لم أحضر هذه الفعالية".

كما أكدت يسرا أن التقرير المصور الذي عُرضته إدارة المهرجان عن مشوارها الفني، أثار إعجابها وأسعد قلبها، فأعاد لها شريط الذكريات وجعلها تعيش مجددًا أحلامها التي تعبت لتحقيقها. وأضافت: "بقالي كتير ما حسيت بهذا الشعور".

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