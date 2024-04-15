يسرا تبكي خلال تكريمها في لبنان: بقالي كتير ما حسيت بهذا الشعور

وعبرت يسرا عن سعادتها البالغة جراء الدعوة التي وصفتها بأنها "فوق التوقعات"، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى وجود جميع زميلاتها بجانبها في هذه المناسبة المهمة. وقالت: "التكريم فاق جميع توقعاتي، وصدقاً كنت سأندم لو لم أحضر هذه الفعالية".

كما أكدت يسرا أن التقرير المصور الذي عُرضته إدارة المهرجان عن مشوارها الفني، أثار إعجابها وأسعد قلبها، فأعاد لها شريط الذكريات وجعلها تعيش مجددًا أحلامها التي تعبت لتحقيقها. وأضافت: "بقالي كتير ما حسيت بهذا الشعور".