جومانا مراد ترد على الانتقادات التي تتعرض لها.. ولهذا السبب تشعر بالقلق!

وقالت : "النقد البنّاء بالتأكيد أهتم به، وفي الحقيقة أغلب النقد الذي يوجه لي هو نقد بناء، وحتى إن تعرضت للنقد بأمر ما، لم يحبه شخص ولكن بطريقة محترمة يشعرني بسعادة، لأن هذا يلفت نظري في بعض الأحيان لأشياء لم ألاحظها، أمّا النقد الهدّام وهو النقد لمجرد النقد، فهذا لا أعيره أي اهتمام".

وأكدت جومانا أنها تشعر بقلق عندما تدخل عملا جديدًا وتتوتر بشكل كبير، مضيفة: "أكون قلقة جدًا، أقترح أن يتم تصويري أثناء مشاهدتي للحلقة، كوميديا جدًا، بسبب توتري الشديد وتعلو وجهي تعبيرات غريبة “ريأكشنات”، بالإضافة إلى أنني أكلم نفسي، وأنتقد نفسي، والمشكلة أنني أكون قاسية على نفسي جدًا ولا أرى سوى عيوبي، القسوة المغالى فيها ليست جيدة إلا أنني أكون قاسية بشدة على نفسي، وهذا بسبب أنني أطمح في أن أبلغ الكمال في كل أمور حياتي، وهذا لأن ما أراه ليس كما يراه الناس".