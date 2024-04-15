اول ظهور لـ نور مهنا بعد غياب عشر سنوات و سامر المصري و قيس الشيخ نجيب يفاجآنه

وفي التفاصيل أحيا نور مهنا حفلًا غنائيًا استثنائيًا في دبي، وسط حضور عدد من نجوم سوريا، من بينهم سامر المصري وقيس الشيخ نجيب، اللذين وقفا بجانبه على المسرح وغنوا معه في أجواء ممتعة وجميلة.

ولعل اكثر ما لفت انتباه الجمهور هو قدرته نور مهنا على الحفاظ على شكله القديم، فظل شعره وشانبه العريض أسود اللون، كما بدا أنحف من السابق، وعلى الرغم من ابتعاده لسنوات طويلة عن الساحة الفنية والغناء، إلا أن صوته لم يتغير واستمر يصدح عاليًا.

كما قدّم الفنان السوري خلال الحفل وصلة غنائية متنوعة من الأغاني القديمة لنجوم الزمن الجميل مثل وردة الجزائرية وأم كلثوم.

وفي مفاجأة خلال الحفل، طلب مهنا من سامر المصري وقيس الشيخ نجيب الصعود على المسرح للغناء معه، حيث شاركوا في غناء "اشتقنا يا قمر"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وعبّر مهنا عن فخره بالفن السوري، مؤكدًا أنه سيظل حاضرًا ما دام أهله متواجدين ومتعاونين، وسط تفاعل كبير من الجمهور والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن شوقهم للطرب الأصيل والأصوات الجميلة.