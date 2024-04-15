فارس اسكندر يدخل القفص الذهبي ووالده محمد اسكندر ينهار بالبكاء.. قدم هدية لزوجته

وفي التفاصيل، احتفل الكاتب فارس إسكندر بزفافه الى شابة من خارج الوسط الفني تُدعى هبة، وانتشرت في الساعات الأخيرة مجموعة من المقاطع المصوّرة العفوية التي توثّق مراحل حفل الزفاف من عقد القران إلى حفلة الحنّاء وصولاً إلى العرس في القاعة، حيث اقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء.

وحرصت عائلة فارس اسكندر، على استقباله بالزغاريد وبالزفّة البقاعية المميّزة، وبدا الجميع في غاية السعادة والحماسة، حيث عبّر والده عن سعادته بالبكاء، وتفاعل أصدقاؤه بطرافة قائلين "وأخيراً تزوّج".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الخبر السعيد، وانهالت التعليقات على الصور والفيديوهات التي انتشرت من حفل الزفاف، متمنّين للعروسين التوفيق والسعادة في حياتهما الزوجية.

وجاءت التعليقات على الشكل التالي: "الله يخليكن لبعض ويديم عليكن الفرح" والبعض الآخر قال: "الف مبروك أجمل لحظة".

ولفتت العروس هبة الأنظار بهدوئها ولطافتها في التفاعل مع الحضور، وفي موقف لافت قدم العريس أغنية لزوجته بمناسبة زواجهما، حيث تغزّل بها بكلمات تعبّر عن حُسن اختياره لها.