شكوى ضد حمو بيكا وشاكوش وعمر كمال.. اليكم السبب

وفي التفاصيل، وثق فيديو كليب الاغنية التي تحمل عنوان "أنا في البلد عضمة"، التي عرضت قبل أيام، وظهر الثلاثي أمام مركبات فارهة تحمل لوحات "ح س ن، ح م و، ع م ر"، وهي الأحرف الثلاثة المكونة منها أسماؤهم، ما أوحى للجمهور بأن لهم نفوذًا على غير الحقيقة.

وقال المحامي في هذا السياق، إن الثلاثي مؤدّي المهرجانات تلفظوا بألفاظ نابية تجاه المنتقدين لسلوكهم غير القانوني، وفقًا لشكواه لنقابة الموسيقيين.

وأضاف أن عقوبة تركيب لوحات مزورة بخلاف اللوحات المنصرفة من إدارة المرور، هي الحبس 6 أشهر أو بغرامة 1500 جنيه، ويتم سحب رخص القيادة والتسيير، ولا يجوز فيها التصالح.