سعد لمجرد يتحدث عن كواليس لقائه مع جورج وسوف.. هذا ما قاله

وفي التفاصيل، قال سعد لمجرد خلال لقائه مع برنامج "et بالعربي"، أن مقابلة جمعته لأول مرة بسلطان الطرب جورج وسوف قبل حفله الأخير في بيروت، مؤكداً أنها كانت مقابلة رائعة.

وأكد سعد لمجرد أن جورج وسوف طلب منه أن يغني أغنيته الشهيرة "حلف القمر"، وصوته نال إعجاب "أبو وديع"، ووجّه "لمجرد" الشكر للمطرب السوري على حُسن الاستقبال.