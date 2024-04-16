اول تعليق من فارس اسكندر بعد زواجه من هبة اسماعيل وهذه نصيحة فارس كرم له

وفي التفاصيل، كشف الشاعر اللبناني فارس إسكندروعروسه هبة إسماعيل، قصة تعارفهما في أول تعليق بعد زواجهما، وقال في تصريح خاص لـ"فوشيا"، إن ارتباطه بهبة جاء بعد علاقة حب دامت 14 عامًا، بعد أن كان رافضًا لهذه الخطوة، وحرصه على تأجيل القرار كثيرًا حتى حدث ما لم يكن في الحسبان، وتغيّرت نظرته لفكرة الزواج، وشعر برغبة جامحة لتأسيس عائلة مع المرأة التي اختارها قلبه.

وفي نفس السياق روى فارس إسكندر تفاصيل لقائه الأول بهبة، وكيف تطورت علاقتهما لتتحول إلى حب دام سنوات عديدة.

وبشأن ردة فعل صديقه الفنان اللبناني فارس كرم، الذي نصحه بعدم الإقدام على خطوة الارتباط، قال: "كان مصرا على التواجد في حفل زفافي، إلا أن ظروف عمله حالت دون ذلك. هنأني بطريقته الخاصة، وتمنى أن يوصلني قلبي إلى المكان الصحيح، خاصة أنني استمعت لدقاته