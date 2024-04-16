بوراك أوزجيفيت وزوجته فهرية أفجان يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما وقالب الحلوى يلفت الأنظار

وفي التفاصيل، أقام الثنائي حفلة عيد ميلاد لابنهما "كاران" في الفناء الخارجي لمنزلهما، حيث تم تحويله إلى قاعة احتفالات مزينة بديكورات عصرية مستوحاة من فيلم الأكشن والإثارة "Transformers"، وشملت مجسمًا ضخمًا لرجل آلي.

وتم تصميم الكيك، الذي كان يتألف من عدة طبقات، على شكل رأس رجل آلي محاطًا بمجموعة من العجلات الصغيرة والمسننات المصنوعة من عجينة السكر.