بوراك أوزجيفيت وزوجته فهرية أفجان يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما وقالب الحلوى يلفت الأنظار

وفي التفاصيل، أقام الثنائي حفلة عيد ميلاد لابنهما "كاران" في الفناء الخارجي لمنزلهما، حيث تم تحويله إلى قاعة احتفالات مزينة بديكورات عصرية مستوحاة من فيلم الأكشن والإثارة "Transformers"، وشملت مجسمًا ضخمًا لرجل آلي.
وتم تصميم الكيك، الذي كان يتألف من عدة طبقات، على شكل رأس رجل آلي محاطًا بمجموعة من العجلات الصغيرة والمسننات المصنوعة من عجينة السكر.
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A post shared by Burak Özçivit (@burakozcivit)
A post shared by Burak Özçivit (@burakozcivit)
تعرّض الفنان السعودي محمد عبده لوعكة صحية مفاجئة، مما أدى إلى إلغاء حفله الغنائي المقرّر مع الفنان البحريني خالد الشيخ في البحرين، والذي كان مقرّرًا يوم الجمعة الموافق 19 من نيسان الحالي.
اثار الممثل السوري معتصم النهار غضب الجمهور خلال الساعات الماضية، بعد طبعه قبلة حميمة على وجه الممثلة السورية نور علي، خلال الحلقة الاولى من مسلسل "لعبة حب" وهو النسخة المعربة من المسلسل التركي "حب للايجار".
نشرت الفنانة اللبنانية سارة أبي كنعان وخطيبها الفنان وسام فارس مقطع فيديو رومانسي يجمع أجمل لحظاتهم المميّزة،على حسابها عبر انسنغرام.