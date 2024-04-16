أول رد من محمد رمضان بعد اتهامه بالغرور: التواضع لله وحده

أضاف محمد رمضان في تصريحات لـ “yama arabia” المذاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على هامش حفله الأخير في دبي: "التواضع لله وحده، وأنا بعتبر الجمهور هو النجم اللي بيرتاح واحنا بنتعب وبنجتهد علشان ننال رضاه، فـ بتعامل مع جمهوري من هذا المنطلق من أول ما بدأت في مهنتي، لأن فن بدون جمهور لا قيمة له".