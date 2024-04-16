أول رد من محمد رمضان بعد اتهامه بالغرور: التواضع لله وحده
رد الفنان المصري محمد رمضان على اتهامه بالتعالي والغرور، مؤكداً أن الفنان يتعب ويجتهد من أجل الوصول إلى الجمهور، وبالتالي فالنجم الحقيقي هو الجمهور وليس الفنان.
أضاف محمد رمضان في تصريحات لـ “yama arabia” المذاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على هامش حفله الأخير في دبي: "التواضع لله وحده، وأنا بعتبر الجمهور هو النجم اللي بيرتاح واحنا بنتعب وبنجتهد علشان ننال رضاه، فـ بتعامل مع جمهوري من هذا المنطلق من أول ما بدأت في مهنتي، لأن فن بدون جمهور لا قيمة له".