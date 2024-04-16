محمد إمام يتغزل بهذه الفنانة: هتبقى أهم نجمات مصر
نشر الفنان المصري محمد إمام على حسابه عبر "إنستغرام" صورة جمعته بالفنانة دنيا ماهر التي شاركته في بطولة مسلسل "كوبرا"، الذي انتهى عرضه في شهر رمضان الفائت.
وفي التفاصيل، عبر محمد امام من خلال الصورة عن سعادته بمشاركتها في المسلسل، وأشاد بموهبتها متوقعاً لها بأن تكون بين نجمات الصف الأول قريباً.
وعلّق إمام على الصورة قائلاً: "دنيا ماهر أداؤها جميل، وطبيعي في كل أدوارها، سواء كوميدي أو دراما، عيطت عياط في المسلسل يكفي 10 مسلسلات، هتبقى أهم نجمات مصر".