محمد إمام يتغزل بهذه الفنانة: هتبقى أهم نجمات مصر

وفي التفاصيل، عبر محمد امام من خلال الصورة عن سعادته بمشاركتها في المسلسل، وأشاد بموهبتها متوقعاً لها بأن تكون بين نجمات الصف الأول قريباً.

وعلّق إمام على الصورة قائلاً: "دنيا ماهر أداؤها جميل، وطبيعي في كل أدوارها، سواء كوميدي أو دراما، عيطت عياط في المسلسل يكفي 10 مسلسلات، هتبقى أهم نجمات مصر".