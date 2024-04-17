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ما حقيقة دخول فنانة سورية شهيرة دار العجزة؟
ما حقيقة دخول فنانة سورية شهيرة دار العجزة؟
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ما حقيقة دخول فنانة سورية شهيرة دار العجزة؟

فن

2024-04-17 | 06:21
ما حقيقة دخول فنانة سورية شهيرة دار العجزة؟
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Aljadeed
ما حقيقة دخول فنانة سورية شهيرة دار العجزة؟

انتشرت في الفترة الأخيرة، معلومات متضاربة حول وضع الفنانة السورية فيلدا سمور الاجتماعي والصحي، والحديث عن وضعها في دار المسنين.

بدورها، نفت نقابة الفنانين في دمشق الأنباء المتداولة مؤخرًا، عن إقامة الفنانة السورية في دار المسنين، وأوضحت في بيان نشرته على حسابها عبر "فيسبوك" أن الفنانة فيلدا تقيم حالياً مع ابنها في دبي للنقاهة"، مشددة على ضرورة استسقاء المعلومات من مصادرها الأصلية.
وجاءت الشائعة بعد تداول مقطع فيديو قديم للفنانة السورية، خلال تصويرها فيلم عن المسنين في العاصمة الأردنية عمَّان، حيث عبرت عن رأيها حينها في إقامة كبار السن في دار المسنين، مؤيدة هذه الفكرة، نظراً لصعوبة حياة الأبناء في العصر الحالي وانشغالهم الدائم.
 

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