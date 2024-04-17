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عبد الله الرويشد يستكمل رحلة علاجه وأصالة تعلق
عبد الله الرويشد يستكمل رحلة علاجه وأصالة تعلق
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عبد الله الرويشد يستكمل رحلة علاجه وأصالة تعلق

فن

2024-04-17 | 08:43
عبد الله الرويشد يستكمل رحلة علاجه وأصالة تعلق
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Aljadeed
عبد الله الرويشد يستكمل رحلة علاجه وأصالة تعلق

لا يزال النجم عبد الله الرويشد يعاني من وعكة صحية شديدة، حيث أعلن الحساب الرسمي لشركة "روتانا لايف" عن سفر الرويشد إلى ألمانيا لاستكمال رحلة علاجه.

وجاء في تعليق الشركة: "سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد يستكمل رحلة علاجه في ألمانيا، سائلين المولى أن يمنّ عليه بالصحة والعافية، وأن يعود الى محبيه في القريب العاجل".
من جانبها، طمأنت الفنانة السورية أصالة نصري جمهور الفنان الكويتي على صحته، مشيرة إلى أنها حصلت على فيديو قصير منه طمأنها على حالته الصحية.
وقالت اصالة في منشور على حسابها عبر منصة "اكس": "فرحت جداً بفيديو صغير طمأنني على صحة أستاذي صاحب أحلى وأطيب ابتسامة، الموهوب الكبير الذي تعد أغانيه محطات رسمت صوراً مهمة في حياتنا". وتابعت: "أبو خالد يا عبد الله، أنت بتقدر بمحبتنا وإرادتك، وبإذن الرحمن الرحيم أوّلاً، ترجع أحسن من أول، الله يكون معك برحلتك، وترجع لنا بالسلامة، آمين يارب العالمين".
هذا وكان النجم الكويتي قد تعرض في شباط الماضي لوعكة صحية نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث منع الأطباء الزيارة عنه لحاجته إلى الراحة التامة، ولم يُكشف حينها عن سبب الوعكة والمرض الذي يعاني منه.
 

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